Вашингтон, 26 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном его действия по налаживанию отношений Еревана с Баку и Анкарой и предложил помощь в этих вопросах. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба Госдепа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Госсекретарь призвал к продолжению двустороннего диалога и приветствовал недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси, — говорится в сообщении. — Блинкен также поблагодарил премьер-министра за положительную динамику и конкретные договоренности, достигнутые в направлении нормализации отношений между Арменией и Турцией».

В пресс-службе добавили, что Блинкен заявил о готовности Вашингтона поддерживать переговоры. Он отметил, что США с 1994 входят в состав сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию азербайджано-армянского конфликта.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нормализация отношений с Арменией будет зависеть от её отношений с Азербайджаном. В Баку для нормализации отношений требуют от Еревана признать «территориальную целостность» Азербайджана, то есть фактически отказаться от Нагорного Карабаха.