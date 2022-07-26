Москва, 26 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. При посещении недружественных стран жители России готовы должны быть к тому, что они не смогут там пользоваться отечественными банковскими картами. Об этом 26 июля заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

«По нашим ощущениям, наибольшие сложности в этой связи возникают с невозможностью воспользоваться российскими банковскими картами. <…> Любой россиянин, планирующий в настоящее время поездку в одну из недружественных стран, перечень которых утвержден распоряжением правительства, должен четко осознавать те трудности, с которыми он может столкнуться», — сказал он в интервью ТАСС.

Также директор консульского департамента МИД РФ указал, что число вылетающих за рубеж туристов из России в течение последнего времени существенно уменьшилось, и в первую очередь из-за проблем с получением виз и авиаперелётами.

Кроме того, Волынкин добавил, что из-за беспрецедентной высылки российских дипломатов из недружественных стран под ударом оказалась консульская составляющая работы посольств РФ в этих государствах.

«Серьезно осложнена работа по предоставлению рутинных консульских услуг: выдаче загранпаспортов, оформлению гражданства, совершению нотариальных действий», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что европейские страны могут перестать выдавать гражданам России шенгенские визы.