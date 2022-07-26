Великий Новгород, , 12:40 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Новгородской области с конца июня выросла на 15%, при этом заболевание протекает в легкой форме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 26 июля на заседании координационного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, главный санитарный врач региона Елена Никифорова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, основная заболеваемость в возрастной категории 18-29 лет.

«Настораживает высокая доля внебольничных пневмоний. С 20 июня они достигли 25%, это говорит о том, что жители области поздно обращаются за медицинской помощью», — отметила руководитель Роспотребнадзора указав, что вторую неделю в регионе идет рост острых респираторных инфекций среди взрослого населения, на этой неделе к этой группе присоединились дети.

В ответ губернатор Андрей Никитин призвал усилить работу по профилактике заболеваемости коронавирусом. При этом он уточнил, что в настоящее время речь не идет о введении каких-либо ограничений в регионе, речь идет о контроле и возможности вовремя, на основании оперативной информации, принимать необходимые решения.

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