Великий Новгород, 26 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Новгородской области с конца июня выросла на 15%, при этом заболевание протекает в легкой форме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 26 июля на заседании координационного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, главный санитарный врач региона Елена Никифорова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По ее словам, основная заболеваемость в возрастной категории 18-29 лет.

«Настораживает высокая доля внебольничных пневмоний. С 20 июня они достигли 25%, это говорит о том, что жители области поздно обращаются за медицинской помощью», — отметила руководитель Роспотребнадзора указав, что вторую неделю в регионе идет рост острых респираторных инфекций среди взрослого населения, на этой неделе к этой группе присоединились дети.

В ответ губернатор Андрей Никитин призвал усилить работу по профилактике заболеваемости коронавирусом. При этом он уточнил, что в настоящее время речь не идет о введении каких-либо ограничений в регионе, речь идет о контроле и возможности вовремя, на основании оперативной информации, принимать необходимые решения.