Канберра, 26 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. 26 июля лидер «Зеленых» Адам Бандт провел пресс-конференцию с участием новых членов Палаты представителей и Сената Австралии от своей партии. В ходе общения с журналистами, он сказал, что его партия все еще ведет переговоры с лейбористами, возглавляющими правительство Австралии, пишет газета TheGuardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Бандт отметил, что изменения законодательства в области климата «вполне может быть достаточным» для избавления от «решаемых проблем». По его мнению, снижение выбросов в Австралии к 2030 году на 43% должно быть пороговым, а не предельным значением.

Отмечается, что поддержка со стороны «Зеленых» необходима правительству Австралии для проведения законопроектов через Сенат, поскольку у лейбористов сохраняется меньшинство в верхней палате парламента.

В Палате представителей Лейбористская партия получила большинство на майских выборах, выиграв 77 мест при необходимых 76.