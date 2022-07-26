Бейрут, 26 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ливанского военизированного движения «Хезболла» выступил с обращением к сторонникам. Об этом 26 июля сообщает Al-Manar.

Hassanlamaa22 Бойцы «Хезболлы» рядом с РСЗО БМ-21

По данным журналистов, в своей речи Хассан Насралла призвал ливанцев быть готовыми к вооружённому противостоянию с Израилем из-за ситуации в спорных водах, на которые претендуют обе страны.

По словам Насраллы, израильские газовые станции в Средиземном море находятся в зоне досягаемости ракет «Хезболлы».

»Все месторождения находятся под прицелом, и ни одна израильская цель на море или на суше не находится вне досягаемости высокоточных ракет сопротивления. Наши беспилотники входили и возвращались из Галилеи и оккупированной Палестины десятки раз за последние годы, и противнику не удалось их сбить», — заявил Насралла.