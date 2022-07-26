Ульяновск, , 12:04 — REGNUM В Ульяновской области передаётся часть муниципальных функций, касающихся застройки территорий. Об этом заявил губернатор Алексей Русских на заседании градостроительного совета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Новое строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что на региональный уровень будут переданы полномочия по изменению генерального плана, правил землепользования и застройки и утверждению документации по планировке территорий. Губернатор пояснил, что данные функции возложат на Центр территориального развития, где будут сконцентрированы профессиональные компетенции в области архитектуры и градостроительства.

Алексей Русских пояснил, что данное решение принимается для повышения эффективности градостроительной политики и позволит «комплексно подойти к разработке документов, вовремя их актуализировать и оптимизировать сроки утверждения».

Власти Ульяновской области также заявляют об усилении контроля за сроками вхождения в национальный проект и получением федеральных средств на строительство инфраструктурных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Ульяновской области заявляли о перераспределении полномочий между региональными и муниципальными органами власти в части строительства: отмечалось, что 18 муниципалитетов передадут свои полномочия по выдаче разрешений на строительство на региональный уровень.

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