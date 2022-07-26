Канберра, , 12:10 — REGNUM Австралия «потрясена» недавними казнями четырех активистов в Мьянме и призывает военную хунту, захватившую власть в стране, освободить всех несправедливо задержанных. Об этом 26 июля в ходе заседания парламента Австралии заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

Австралия

Вонг заявила, что правительство «решительно осуждает действия военного режима, установившегося в Мьянме» и «выступает против смертной казни при любых обстоятельствах по отношению к любым людям».

»Мы призываем режим Мьянмы прекратить насилие, освободить всех несправедливо задержанных и выполнить свои обязательства в соответствии с Консенсусом из пяти пунктов под эгидой АСЕАН», — сказала министр.

Напомним, что ранее четыре оппозиционных активиста были казнены в Мьянме по обвинению в терроризме. Смертная казнь в стране была осуществлена впервые за последние десятилетия.