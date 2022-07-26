Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге впервые с начала действия пандемии коронавируса туристы из России заместили часть иностранных. Об этом 26 июля в своём телеграм-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

С начала 2022 года Северную столицу посетили порядка 3,8 млн человек. Среди них большую часть туристов по-прежнему составляют жители Москвы и Московской области — более 38%. Гости из других регионов Северо-Западного Федерального округа составили 16% от общего числа туристов, а из Приволжья — 15%.

Напомним, что коронавирусные ограничения повлияли на то, что Петербург стал ориентироваться на внутренний туризм. При этом с 15 июля 2022 года были сняты ограничения на пересечение границы России по суше, воде и воздуху.