Красногорск, 26 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 26 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 256 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 217 случаев меньше аналогичного показателя 25 июля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 473 человек, а днём ранее — у 662 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 6 183 новых случая заражения коронавирусом.