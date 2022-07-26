Канберра, , 12:02 — REGNUM 26 июля в ходе приведения к присяге и заседания нового созыва федерального парламента Австралии в Канберре среди депутатов наблюдалась значительная разница во внешнем виде — за небольшими исключениями оппозиция решила не носить медицинские маски. Об этом написала газета The Guardian.

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Журналисты пишут, что «Лейбористы», «Зеленые» и независимые депутаты решили послушаться рекомендаций администрации парламента и надели медицинские маски. Однако члены оппозиционных Либеральной партии и Национальной партии Австралии решили пренебречь советами.

Отмечается, что только оппозиционные Эндрю Уоллес и Роуэн Рэмси были замечены сидящими в масках.

Отмечается, что администрация парламента Австралии не предписывала носить средства защиты полости рта и органов дыхания в обязательном порядке, однако всем посетителям парламента было рекомендовано все же носить маски.

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