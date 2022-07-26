Канберра, 26 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. 26 июля в ходе приведения к присяге и заседания нового созыва федерального парламента Австралии в Канберре среди депутатов наблюдалась значительная разница во внешнем виде за небольшими исключениями оппозиция решила не носить медицинские маски. Об этом написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус

Журналисты пишут, что «Лейбористы», «Зеленые» и независимые депутаты решили послушаться рекомендаций администрации парламента и надели медицинские маски. Однако члены оппозиционных Либеральной партии и Национальной партии Австралии решили пренебречь советами.

Отмечается, что только оппозиционные Эндрю Уоллес и Роуэн Рэмси были замечены сидящими в масках.

Отмечается, что администрация парламента Австралии не предписывала носить средства защиты полости рта и органов дыхания в обязательном порядке, однако всем посетителям парламента было рекомендовано все же носить маски.