Владивосток, , 11:59 — REGNUM В Кировском районе пойдёт под суд местный житель, которого задержали с крупной партией наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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Установлено, что в апреле 2021 года мужчина по координатам, полученным в интернете, обнаружил тайник с наркотическим средством в Свердловской области. Наркотики он с целью дальнейшего сбыта перевез в Приморье, однако был задержан сотрудниками УФСБ России.

«Из незаконного оборота изъяты более 6,5 кг смеси наркотического средства. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть воронежцев, обвиняемых в распространении наркотиков, предстанут перед судом.