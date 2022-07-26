Страны ЕС удвоили объёмы закупок угля в Казахстане
Москва, 26 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Государства Европейского союза в два раза нарастили объёмы закупок угля в Казахстане, сообщает газета «Коммерсантъ».
Издание ссылается на данные Eurostsat. Рост поставок произошёл на фоне эмбарго Евросоюза на поставки угля из России.
СМИ пишет, что Казахстан с января по май 2022 года поставил в ЕС 1,5 млн тонн угля — почти вдвое больше, чем за весь 2021 год. Но если в январе и феврале поставлялось 140-200 тыс. тонн, то после начала спецоперации России на Украине — 300-400 тыс. тонн ежемесячно.
«При этом, например, год назад в апреле и мае экспорт казахстанского угля в Европу составлял лишь 60-70 тысяч тонн», — отмечают авторы материала.
Отмечается, что основные объёмы поставок проходят транзитом по территории России.