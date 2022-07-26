Москва, 26 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Тренер по фигурному катанию Елена Буянова госпитализирована в Москве с коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июля сообщает «Р-спорт».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Коронавирус, лежу в больнице, но нормально себя чувствую», — сказала Буянова.

Напомним, Буянова была тренером олимпийской чемпионки 2014 года в женском одиночном катании Аделины Сотниковой. В настоящее время под её руководством тренируется чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная.