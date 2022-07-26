Москва, 26 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Приоритетными статьями расходов государственного бюджета жители России в первую очередь называют сферы образования (53%) и здравоохранение (51%). Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

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По мнению 32%, что государству прежде всего следует поддерживать экономику (32%) и социальную политику (30%). Считают, что в финансировании нуждается сфера ЖКХ 25% опрошенных. По 22% респондентов

Назвали первоочередными статьями госбюджета страны правоохранительную деятельность и национальную оборону по 22%. Уверены, что тратить государственные средства нужно на охрану окружающей среды 15%, на культуру, кинематографию и СМИ — 5%.

Опрос проведён 4–6 июля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 363 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, общие расходы бюджета России в 2022 году составят 26 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.

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