Канберра, , 12:03 — REGNUM За последние сутки в Австралии COVID-19 унес жизни, как минимум, еще 100 человек. Об этом 26 июля написала газета The Guardian.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Наибольшее число смертей было зафиксировано в Виктории (второй штат Австралии по численности населения) — 40 человек. Сейчас с диагнозом COVID-19 в больницах там находятся 869 человек (39 пациентов — в реанимации).

В Новом Южном Уэльсе (первый штат страны по численности населения) за минувший день от COVID-19 скончались 30 человек. 2 344 пациента с диагнозом COVID-19 находятся в медучреждениях (66 пациентов получают помощь реаниматологов.

21 человек скончался в Квинсленде, третьем штате Австралии по числу жителей. Там в больницах с COVID-19 находятся 1 123 человека (31 пациент — в реанимации).