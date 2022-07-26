Лондон, , 11:58 — REGNUM В Великобритании объявлена общенациональная железнодорожная забастовка, которая пройдет 27 июня, так как профсоюзу железнодорожников не удалось достичь прогресса на переговорах с операторами поездов, сообщает 26 июля Financial Times.

Железная дорога

«К сожалению, сегодня утром ни о каком прогрессе сказать нельзя», — сказал Стив Монтгомери, председатель Rail Delivery Group — ассоциации железнодорожных операторов.

Это будут не первые перебои в работе железнодорожного транспорта в Великобритании, так как работники давно требуют повышения заработной платы в условиях ускоряющейся инфляции. В следующем месяце они обещают новые забастовки.

Профсоюз работников железнодорожного и других видов транспорта RMT призвал к проведению забастовки 27 июля. Прекратится движение пятой части поездов, а в некоторых районах Великобритании поезда не будут ходить совсем. Пассажирам рекомендуют пока воздержаться от поездок.

Железнодорожные операторы и профсоюз провели переговоры 22 июля. Монтгомери назвал их «очень трудными» и добавил, что «разочарован» тем, что переговоры сосредоточились на требованиях профсоюза о повышении заработной платы.

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