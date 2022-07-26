Канберра, 26 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Предыдущий премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пропустил официальное начало 47-го созыва парламента страны, которое состоялось 26 июля в Канберре. Об этом написала газета TheGuardian.

Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Вместо этого Скотт Моррисон встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, позавтракав с ним в Токио.

Бывшего премьер-министра Австралии подвергли критике за то, что он пропустит первую неделю работы нового созыва парламента после того, как он привел свою партию к поражению на федеральных выборах в мае.

25 июля Моррисон заявил, что он «не может присутствовать» в парламенте из-за своего участия в саммите, проходящего в Японии. Журналисты отмечают, что предыдущий премьер-министр Австралии все же мог остаться в Канберре, поскольку главное мероприятие саммита начнется только 28 июля.