Москва, , 11:56 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 26 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 2 037 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 96 случаев меньше аналогичного показателя 25 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 2 133 человек, а днём ранее — у 2 386 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 6 183 новых случая заражения коронавирусом.

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