Оренбург, , 11:56 — REGNUM Временным заместителем главы Оренбурга по социальным вопросам назначена Лариса Бебешко. Об этом 26 июля объявил подчинённым мэр Сергей Салмин.

Флаг Оренбурга

На данный момент она возглавляет городское управление образования. Ясности о том, кто займёт место Елены Ивановой на постоянной основе, пока нет.

Салмин добавил, что Елена Иванова приняла решение уйти с муниципальной службы ещё год назад. Но он убедил её остаться на некоторое время.

«Она согласилась. Спасибо ей за это большое», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 августа Иванова покинет пост замглавы по соцвопросам. Она возвращается в педагогическую сферу.

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