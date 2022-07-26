Оренбург, 26 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Временным заместителем главы Оренбурга по социальным вопросам назначена Лариса Бебешко. Об этом 26 июля объявил подчинённым мэр Сергей Салмин.

Флаг Оренбурга

На данный момент она возглавляет городское управление образования. Ясности о том, кто займёт место Елены Ивановой на постоянной основе, пока нет.

Салмин добавил, что Елена Иванова приняла решение уйти с муниципальной службы ещё год назад. Но он убедил её остаться на некоторое время.

«Она согласилась. Спасибо ей за это большое», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 августа Иванова покинет пост замглавы по соцвопросам. Она возвращается в педагогическую сферу.