Эрбиль, Ирак, 26 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Ракеты поразили газовое месторождение «Кормор» на севере Ирака. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq.

Mil.ru

По данным журналистов, утром во вторник, 26 февраля, в районе месторождения разорвались как минимум пять реактивных снарядов. Попадания ракет привели к разрушению добывающей инфраструктуры и пожарам. В правительстве Иракского Курдистана осудили нападение и потребовали расследовать инцидент.

«Мы решительно осуждаем сегодняшнее нападение незаконных вооруженных формирований на газовое месторождение «Кормор». Мы призываем федеральное правительство Ирака принять необходимые меры для ограничения и предотвращения повторения этих террористических атак, направленных на подрыв безопасности и стабильности всего Ирака и экономического развития Курдистана», — цитирует Shafaq заявление властей Курдской автономии.