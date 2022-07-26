Канберра, 26 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. С 26 июля в Австралии существенным образом ужесточились меры биозащиты в связи с опасениями попадания ящура на континент. Об этом 26 июля написала газета The Guardian.

Sound Media Австралия

В аэропортах по всей стране будут расстелены специальные коврики для дезинфекции обуви и ног граждан, прибывающих из Индонезии.

Министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уатт объявил, что почта из Китая и Индонезии теперь будет проверяться на наличие ящура.

«В общем и целом, наши новые меры означают, мы подготовили самый сильный ответ на угрозу биобезопасности в истории Австралии … Мы продолжим принимать дополнительные меры в соответствии с рекомендациями экспертов по биобезопасности, чтобы предотвратить распространение этой болезни», — заявил министр на пресс-конференции.