Тюмень, 26 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Тюменской области вынесен приговор за коррупционное преступление бывшему заместителю начальника нефтяной компании «РН-Уватнефтегаз». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Установлено, что с 2018 по 2021 годы заместитель начальника ООО «РН-Уватнефтегаз» получил от представителя строительно-монтажной фирмы-подрядчика взятки на сумму 4,5 млн рублей автомобилем Toyota Land Cruiser, строительными материалами и дорогостоящими гаджетами. За подкуп менеджер совершал действия в пользу строительного подрядчика, способствовал своевременному и беспрепятственному подписанию различных документов.

Менеджер признан виновным по ч.8 ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»). Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере трёх миллионов рублей, с конфискацией имущества, полученного в результате коммерческого подкупа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в городе Балакове Саратовской области директора компании признали виновным в коммерческом подкупе с наказанием в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.