Вашингтон, 26 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Возможность скорого ухода в отставку может означать неожиданное признание президента США Джо Байдена, который ранее сообщил о диагностированном у него онкологическом заболевании. Об этом 26 июня пишет иранская газета Resalat.

Obamawhitehouse.archives.gov Джо Байден

По мнению автора публикации, это заявление американского лидера не являлось непреднамеренным и предназначалось для того, чтобы подготовить его уход с занимаемого поста.

Также уточняется, что такое решение является логичным на фоне когнитивные проблемы из-за преклонного возраста и очевидно отсутствие возможности руководства страной, что сказывается и на рейтинге самого Байдена, и на рейтинге Демократической партии США.

«Общественности нужно представить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности. Популярность Байдена в соцопросах составляет ниже 30%, и, похоже, единственный способ укрепить его авторитет и авторитет правящий партии, — это досрочный уход в отставку», — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что, как считает ряд американских демократов, Байдену стоит максимально возможно быстро уйти с занимаемого поста, до начала промежуточных выборов в конгресс.

При этом первым кандидатом на пост главы государства в этом случае становится вице-президент Камала Харрис, однако ее поддержка составляет только 40-41% и потому её способность управлять страной находится под сомнением. В то же время ей нужно обеспечить благосостояние жителей США, а это связано с очень болезненной проблемой для всех американских лидеров — отношения с Россией.

В результате всего этого, самым лёгким заявлением Байдена об онкологии станет его неучастие в выборах президента США в 2024 году, хотя из-за падающих рейтингов вопрос о том, что он досрочно покинет свой пост, может быть решён гораздо раньше, заключает автор статьи.

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