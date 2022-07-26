Брянск, 26 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Пункт пропуска «Троебортное» Брянской области был атакован украинским дроном. Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

(сс) Powie Беспилотник

«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП «Троебортное», расположенный в Севском районе», — написал глава области в телеграм-канале.

Он уточнил, что с квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство.

По его словам, в настоящее время на месте работают оперативные службы. О пострадавших или погибших не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля со стороны ВСУ было обстреляно село Зерново Суземского района Брянской области, граничащей с Украиной. Всего по населённому пункту было выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены. Ранее, 15 июля, украинские боевики обстреляли приграничное село Некислицы Севского района. 14 июля был дважды обстрелян пограничный пост посёлка Черноземный.

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