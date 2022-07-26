Канберра, , 12:30 — REGNUM 26 июля в Канберре состоялось приведение к присяге депутатов 47-го созыва федерального парламента Австралии. Перед тем, как собраться в зале заседаний парламентарии отправились в одну из местных церквей для молитвы, в связи с чем многие задаются вопросом, почему в светской стране до сих проводится данное мероприятие. Ответ на него постарались дать журналисты газеты The Guardian.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Каждое заседание парламента Австралии начиналось с молитвы в обеих палатах со времен с 1901 года. В основном это связано с традициями вестминстерской системы, поскольку в Великобритании и других странах депутаты также начинают заседания с молитвы.

В Австралии молитва является частью регламента работы национальной легислатуры. Таким образом, для внесения изменений необходимо внести поправки в действующие правила. Попытки сделать это в прошлом не увенчались успехом, пишут журналисты.

«Несмотря на то, что это светская страна, а последняя перепись населения показывает, что население Австралии становится все более светским, религиозные организации по-прежнему очень влиятельны в Австралии, и, как правило, политики не хотят вызывать волнений. Парламентарии не обязаны присутствовать на молитвах», — говорится в статье.

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