Тбилиси, 26 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Казахстан. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба грузинского правительства.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

«В рамках визита глава правительства проведет двусторонние встречи на высоком уровне», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Гарибашвили отправился в Казахстан, возглавляя делегацию. О целях поездки не сообщается.

Напомним, Гарибашвили в июне встречался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе международного форума в Дохе. Они обсудили расширение объёмов торговли между странами.