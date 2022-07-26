Москва, 26 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Расчеты беспилотников Росгвардии за месяц помогли уничтожить в Харьковской области более 400 украинских националистов, сообщает 26 июля пресс-служба ведомства.

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«За месяц расчетами беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружено, а затем уничтожено артиллерией более 400 националистов, около 50 единиц военной автомобильной техники, 10 единиц бронетехники, в том числе два танка, 10 артиллерийских орудий, два опорных пункта и склад боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе одного из эпизодов в Харьковской области расчет беспилотника нашел замаскированную батарею 152-миллиметровых гаубиц 2А65 ВСУ. С помощью корректировщика российские артиллеристы уничтожили батарею противника.