Канберра, 26 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. 26 июля генерал-губернатор Австралии Дэвид Хёрли посетил парламент Австралии по случаю первого заседания 47-го созыва. В ходе своего выступления особое внимание он обратил на обеспечение обороноспособности страны, пишет газета TheGurdian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

«Что касается оборонной политики и национальной безопасности, то правительство потратит 2% ВВП Австралии на оборону, включая укрепление Сил обороны Австралии с помощью мер, изложенных в «Стратегическом обзоре обороноспособности 2020». Союз AUKUS остается центральным не только в деле получения атомных подводных лодок, но и в деле ускоренного развития передовых средств защиты там, где они имеют наибольшее значение», — сказал генерал-губернатор.

Хёрли также подчеркнул, что понятие «национальная безопасность Австралии» приобретает все более широкое значение.

«В 2022 году национальная безопасность включает в себя все — от кибербезопасности до биобезопасности», — отметил генерал-губернатор.