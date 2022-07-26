Канберра, , 11:57 — REGNUM Помощник казначея Стивен Джонс обвинил бывшее правительство Австралии под руководством Скотта Моррисона в том, что оно потворствовало раздуванием госрасходов на 1 миллиард долларов в связи с планами по обновлению государственного бизнес-реестра. Об этом 26 июля написала газета The Guardian.

Заседание парламента Австралии

Создаваемый бизнес-реестр, призванный снизить административную нагрузку на предпринимателей, находится в процессе реформирования с целью обновления устаревших технологий, включая объединение 30 баз данных в одну центральную платформу. Выступая в парламенте 26 июля, помощник казначея Австралии Джонс заявил, что в процессе создания новой системы предыдущее правительство закладывало 500 миллионов долларов расходов, которые в итоги разрослись до 1,5 миллиарда.

«Они как минимум на протяжении года знали, что будет значительный перерасход средств … Нам предстоит завершить эту работу, но нам нужно будет найти какие-то способы увеличить затраты», — сказал Джонс.

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