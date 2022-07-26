Волгоград, 26 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Одна из главных развязок на сети железных дорог России открылась 26 июля после комплексной реконструкции в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Транспортный узел

Станция Гумрак имеет стратегическое значение, поскольку находится на пересечении международного транспортного коридора «Север-Юг» и направлениях вывоза грузов из Сибири к портам Азово-Черноморского бассейна. На объекте перестроены и возведены с нуля порядка 10 км станционных путей, 34 стрелочных перевода, появились железнодорожный тоннель длиной 837 м и виадук протяжённостью 180 м, а также две платформы.

«Я особенно хочу отметить, что работы не прерывались ни во время пандемии, ни во время последних событий беспрецедентного санкционного давления. Все работы шли не только в срок, а шли с опережением. Совместные усилия РЖД, правительства РФ, региональных властей по развитию железнодорожной инфраструктуры традиционно будут обеспечивать стабильность и надёжность грузоперевозок, способствовать повышению связанности и дальнейшему развитию регионов нашей страны», — сказал во время открытия станции в режиме телемоста генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

После реконструкции пропускная способность станции Гумрак возросла на 70% до 126 поездов в сутки, увеличены границы комплекса на 4,6 км.