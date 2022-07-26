Крупный транспортный узел открылся в волгоградском Гумраке
Волгоград, 26 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Одна из главных развязок на сети железных дорог России открылась 26 июля после комплексной реконструкции в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Станция Гумрак имеет стратегическое значение, поскольку находится на пересечении международного транспортного коридора «Север-Юг» и направлениях вывоза грузов из Сибири к портам Азово-Черноморского бассейна. На объекте перестроены и возведены с нуля порядка 10 км станционных путей, 34 стрелочных перевода, появились железнодорожный тоннель длиной 837 м и виадук протяжённостью 180 м, а также две платформы.
После реконструкции пропускная способность станции Гумрак возросла на 70% до 126 поездов в сутки, увеличены границы комплекса на 4,6 км.