Запорожье, Украина, , 11:48 — REGNUM В Запорожской области российское гражданство получили 8 тысяч жителей. Об этом 26 июля заявил глава администрации Евгений Балицкий.

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

Он рассказал, что в Запорожской области 8 тыс. жителей уже оформили гражданство России, ещё 15 тыс. человек находятся в процессе оформления.

«На сегодняшний день оформлено более 8 тысяч паспортов РФ, приняты документы 15 тысяч человек, а предварительная запись уже превысила 20 тысяч человек», — проинформировал Балицкий в личном телеграм-канале.