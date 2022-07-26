Канберра, 26 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. 26 июля Австралийская избирательная комиссия подтвердила, что в результате состоявшихся в стране федеральных выборов не было зафиксировано иностранного вмешательства, которое бы могло повлиять на исход голосования. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Вывод Австралийской избирательной комиссии основывается на заключении специальной Комиссии по обеспечению честности выборов.

«Заинтересованные ведомства не выявили никакого иностранного вмешательства или любого другого вмешательства, которое поставило бы под угрозу проведение федеральных выборов 2022 года и подорвало бы доверие австралийского народа к результатам выборов», — отметил комиссар Австралийской избирательной комиссии Том Роджерс, который был ответственен за проведение выборов в 2022 году.

«Работа Комиссии играет жизненно важную роль в защите и сохранении честности выборов в Австралии, и я рад возможности поделиться этой новостью со всеми австралийцами», — добавил Роджерс.