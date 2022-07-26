Канберра, , 11:50 — REGNUM Длинные очереди и задержки в аэропортах по всей Австралии могут усугубиться с 26 июля, поскольку грузчики, работающие в воздушных гаванях, добиваются реализации права выйти на забастовку. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Забастовка может повлиятьнаобработкубагажапорядка 20 авиакомпаний, включая Qantas, Singapore Airlines, Etihad и Air Canada.

Профсоюз транспортных рабочих 26 июля подаст заявку в Комиссию по справедливому труду с просьбой провести голосование по поводу забастовки.

Если забастовки все же состоятся, они могут затронуть тысячи путешественников в Мельбурне, Брисбене и Сиднее. Угроза забастовки возникла после того, как пассажиры за последние недели столкнулись с отменой рейсов, длинными очередями и задержкой получения багажа.

25 июля в аэропорту Сиднея перед терминалом выстроились длинные очереди пассажиров, так как туман, окутавший город, усугубил задержки рейсов.