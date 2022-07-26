Владивосток, 26 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. На круиз Владивосток — Сахалин, запланированный на 30 июля, билеты почти все распроданы. Основными пассажирами будут не дальневосточники, и даже не приморцы. Большинство путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

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По словам гендиректора оператора круиза Леонида Зиченкова, из билетов остались лишь несколько мест в каютах самого бюджетного класса. Стоимость одного билета в одну сторону от 285 тыс. до 822 тыс. рублей.

«По географии наших клиентов можно сказать, что люди, в основном, из Москвы и Санкт-Петербурга. Нам также поступали запросы из Владивостока. Уже сейчас мы видим, что такой формат путешествий востребован у туристов», — сказал ИА PrimaMedia Леонид Зиченков.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть дней круиза на экспедиционном судне «Академик Шокальский» предлагается посмотреть лазурные бухты с белыми песчаными пляжами, фантастические скалы на берегу, увидеть археологические памятники, редких дальневосточных животных и реликтовые леса. Стоимость круиза зависит от категории выбранной каюты.