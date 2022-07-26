Москва, 26 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) работает над тем, чтобы обеспечить возможность квалификации российских спортсменов на Игры-2024 в Париже. Об этом 26 июля написал президент ОКР Станислав Поздняков в Telegram-канале.

Kremlin.ru Станислав Поздняков

По его словам, ОКР является полноправным участником олимпийского движения, «несмотря на все обстоятельства».

«Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм, а также ведём работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр», — написал Поздняков.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди заявил, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже маловероятно.