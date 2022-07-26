Москва, , 11:43 — REGNUM Правительство России приняло решение расширить список социальных выплат, которые будут перечисляться на банковскую карту «Мир». Об этом 26 июля сообщается на сайте правительства.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

«Правительство расширило перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту «Мир», — говорится в информации на сайте.

Соответствующее постановление уже подписано. В правительстве пояснили, что решение принято для удобства получения положенных им выплат без сбоев и задержек.

В частности, речь идёт о ежемесячных выплатах и пособиях для малоимущих граждан, установленные ФЗ «О государственной социальной помощи», а также субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи.