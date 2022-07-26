Мельбурн, Австралия, 26 июля 2022, 11:48 — REGNUM Поскольку опасения по поводу распространения ящура на австралийском континенте усиливаются, по всей стране предпринимаются меры повышенной безопасности. Об этом 26 июля сообщил телеканал Nine News.
Так, в зоопарках Виктории уже невозможно для посетителей физически контактировать с некоторыми животными. Людей, у которых есть домашний скот и которые недавно вернулись из Индонезии, также просят держаться подальше от зоопарков из-за опасений, что ящур может распространиться в Австралии.
Отмечается, что все физические контакты посетителей с жирафами, кенгуру и слонами будут недоступны в ближайшее время.
Граждан, вернувшихся из Индонезии, включая популярный курорт на Бали, просят не посещать зоопарки в течение 48 часов по прибытии.