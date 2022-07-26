Мельбурн, Австралия, 26 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Поскольку опасения по поводу распространения ящура на австралийском континенте усиливаются, по всей стране предпринимаются меры повышенной безопасности. Об этом 26 июля сообщил телеканал Nine News.

Марина Каширская ИА REGNUM Контактный зоопарк

Так, в зоопарках Виктории уже невозможно для посетителей физически контактировать с некоторыми животными. Людей, у которых есть домашний скот и которые недавно вернулись из Индонезии, также просят держаться подальше от зоопарков из-за опасений, что ящур может распространиться в Австралии.

Отмечается, что все физические контакты посетителей с жирафами, кенгуру и слонами будут недоступны в ближайшее время.

Граждан, вернувшихся из Индонезии, включая популярный курорт на Бали, просят не посещать зоопарки в течение 48 часов по прибытии.