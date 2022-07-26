Севский район, Брянская область, 26 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Пропускной пункт «Троебортное» в Севском районе Брянской области подвергся атаке со стороны Украины утром 26 июля. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Ctu.customs.ru На таможне

По данным властей, на таможенный пост было сброшено взрывное устройство с квадрокоптера. Пострадали четыре человека, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы.