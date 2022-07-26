Южно-Сахалинск, 26 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Южно-Сахалинска. Его обвинили в избиении собственного брата, а также в убийстве по неосторожности 66-летнего мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СУ СКР.

Суд

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Следствие выяснило, что мужчины распивали алкоголь в дачном доме. Братья поссорились и начали драться. Обвиняемый избил родственника металлической кочергой и кулаками. У брата медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины.

Пожилой человек пытался остановить драку, но получил по голове девять ударов кочергой, от которых упал на пол и ударился головой о травмирующий предмет. Мужчина с черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и переломами скончался в больнице.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архаринском районе Амурской области передадут в суд уголовное дело 38-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве своей сестры. По версии следствия, амурчанин убил её и бросил тело в реку, чтобы скрыть преступление.