Канберра, , 11:45 — REGNUM Сегодня, 26 июля, в Канберре состоялось приведение к присяге 47-го созыва федерального парламента Австралии, в ходе которого был избран новый спикер. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Депутат от штата Квинсленд Милтон Дик был приведен к присяге в качестве нового спикера Палаты представителей. Главой Сената была избрана Сью Лайнс. Оба парламентария являются членами Лейбористской партии Австралии.

В настоящее время лейбористы контролируют нижнюю палату парламенту, обладая 77 мандатами.

Лидером федеральной оппозиции является Питер Даттон, возглавляющий Либеральную партию Австралии.

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