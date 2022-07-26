Кишинёв, , 11:40 — REGNUM Лица, которые присылали ложные сообщения о «минировании» в Кишинёве государственных учреждений и других объектов, выявлены. Об этом на телеканале Jurnal TV заявил депутат парламента Молдавии от парящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.

Аэропорт Кишинева Airport.md

Он сообщил, что получил эту информацию в министерстве иностранных дел. Угрозы якобы поступают в последнее время с одного и того же адреса.

«Лица, поднявшие эту тревогу в стране, установлены. И тот, что за границей — тоже. Мы работаем с аналогичными учреждениями в других государствах», — сказал депутат.

Карп также выразил недовольство регламентом действий на случай любого звонка о минировании, в том числе ложного. По его мнению, нужно прекращать этот «цирк» и обратится к опыту других стран.

По словам депутата, планируется разработать новый регламент для силовиков в подобных ситуациях.

Напомним, в последние месяцы неизвестные регулярно сообщают о «минировании» зданий в Кишинёве. Чаще всего это — районные суды и Кишинёвский аэропорт. Каждый раз проводится эвакуация и приезжают сапёры для проверки сообщения. Один выезд обходится бюджету в 60 тыс. леев (около 180 тыс. рублей).