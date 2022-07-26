Красное-на-Волге, Костромская область, , 11:42 — REGNUM В Костромской области благоустраивают территорию лосиной фермы, расположенной в Красносельском районе. Об этом сообщает «СМИ 44».

На лосиной ферме в Костромской области http://www.loseferma.ru

Дороги, по которым ходят туристы, вымостят плиткой. Ранее они были засыпаны гравием или застелены деревом и размывались во время дождей.

«Теперь туристы смогут в более комфортных условиях знакомиться с нашими подопечными. Осенняя распутица больше не доставит неудобства», — пояснил директор лосефермы Николай Грачёв.

Завершить работы планируется до начала осени. В целом на благоустройство маршрута из областного бюджета выделили 2 млн рублей.

Природный заказник Сумароковский является государственным учреждением. Сейчас на ферме проживают несколько десятков взрослых особей, одомашнивание которых началось с 1963 года.

Животные находятся в полусвободных условиях. У них есть возможность гулять по лесу и подкармливаться на ферме. На каждого «постояльца» надет ошейник с радиомаяком, с помощью которого сотрудники заказника отслеживают местоположение животных. На ферму водят экскурсии, там же продают сувениры, лосиное молоко и молодняк.

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