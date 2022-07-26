Канберра, 26 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз расплакался, произнося речь на церемонии открытия 47-го созыва федерального парламента в Канберре. Об этом 26 июля сообщил телеканал NineNews.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Я говорю всем присутствующим здесь, всем моим коллегам-парламентариям, не упускайте этот шанс, потому что вы на этой земле ненадолго, как и любой из нас», — сказал Альбаниз со слезами на глазах.

Отмечается, что до того, как парламентарии собрались на заседании, они отправились в одну из столичных церквей для молитвы. Там Энтони Альбаниза поприветствовал лидер оппозиции Питер Даттон.

Наиболее главным вопросом законодательной повестки стоит изменения законодательства по климату. Согласно ожиданиям, парламентарии изменят законы, чтобы цель сокращения выбросов на 43% к 2030 году стала минимальным обязательством, которое может быть увеличено.