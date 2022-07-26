Мадрид, 26 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Шесть лесных пожаров, вспыхнувших накануне в Кастилье-Ла-Манче — четыре в провинции Сьюдад-Реаль, один в Толедо и один в Гвадалахаре — к концу дня затронули почти 6000 гектаров. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление министра устойчивого развития автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Хосе Луиса Эскудеро.

Лесной пожар

Согласно предварительным оценкам, вспыхнувший в Малагоне (Сьюдад-Реаль) пожар повредил около 2500 гектаров, а в Хуманесе (Гвадалахара) — еще 2500, что привело к эвакуации около тысячи человек.

Эскудеро предоставил последние данные о лесных пожарах с передового командного пункта, установленного в Лос-Кортихосе, где пытаются взять под контроль пожар в Малагоне.