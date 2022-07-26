Красногорск, , 11:39 — REGNUM Фермер из города Егорьевска в Московской области начал производство мёда из борщевика, сообщили 26 июля в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Борщевик Сосновского

Исследования в региональной лаборатории показали, что мёд из борщевика совершенно безопасен и имеет множество полезных свойств. С 1 га борщевика пчелы собирают до 250-300 кг нектара, они любят борщевик больше других растений.

При этом отмечается, что в России нет отдельного ГОСТа на борщевичный мёд. Этот вид мёда нуждается в дополнительной ветеринарно-санитарной экспертизе в государственных лабораториях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области от борщевика обработано 19,8% от общей площади поражения.

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