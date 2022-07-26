Москва, 26 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Доллар и евро в ближайшем будущем перестанут быть самостоятельной валютой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 26 июля выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«На фоне прозвучавших слов Володина стоит напомнить о том, что в России уже не первый год развивается идея евразийского рубля или «евраза». Соответственно, это может быть общая валюта для нового союза России и Китая, с вовлечением туда стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также всех ассоциированных стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Я полагаю, что время таких валют, как евро и доллар, подошло к концу, так же как в своё время перестали быть самостоятельной валютой и исчезли немецкие марки. Доллар и евро поменяют статус, как японская йена или фунты стерлинги, а «евраза» будет основной валютой в общемировых финансовых расчетах», — уверен собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять основных причин, почему доллар теряет свои позиции как мировая валюта. Он также обратил внимание на то, что каждой мировой валюте отведен свой период, в среднем он длится сто лет.

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